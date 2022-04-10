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Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям до 30 квітня

кабмин

Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям подовжено до 30 квітня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідне рішення Уряд схвалив на засіданні 9 квітня.

"Підтримка наших людей – це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цієї бідою", – наголосив Шмигаль.

Вимушені переселенці тепер зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.

Раніше Уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як відзначив прем’єр-міністр, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.

Автор: 

Кабмін (7745) допомога (1533) переселенці (460) Шмигаль Денис (1485)


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