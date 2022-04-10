Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для безперебійної електропередачі

Естонія передала Україні понад 10 тонн аксесуарів для повітряних ліній (ПЛ) електропередач, щоб забезпечити безперебійну роботу українських електроенергетичних систем.

Про це повідомляє Міністерство економіки та комунікації Естонії, передає Інтерфакс-Україна.

"Естонія відправила Міністерству енергетики України різноманітні аксесуари для повітряних ліній електропередач для забезпечення безперебійної роботи українських електроенергетичних систем. Вантаж допомоги було зібрано у співпраці між державним сектором та Естонською асоціацією підрядників з електротехніки (EETEL)", – сказано в повідомленні.

Зазначають, що "в Україну вирушила партія вагою понад десять тонн, що складається переважно з високовольтних алюмінієвих проводів, контрольних кабелів та іншої арматури ПЛ".