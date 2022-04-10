"Приват24" в ніч на понеділок не працюватиме через планові роботи
"Приватбанк" у ніч на 11 квітня буде проводити планові регламентні роботи у "Приват24", технологічна пауза діятиме до 08:00.
Про це йдеться в повідомленні банку.
"Приватбанк" із 23:00 10 квітня до 08:00 11 квітня проводить планові регламентні роботи в "Приват24", які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів. Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено", – сказано в повідомленні.
Розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати в звичайному режимі.
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