"Приват24" в ніч на понеділок не працюватиме через планові роботи

"Приватбанк" у ніч на 11 квітня буде проводити планові регламентні роботи у "Приват24", технологічна пауза діятиме до 08:00.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Приватбанк" із 23:00 10 квітня до 08:00 11 квітня проводить планові регламентні роботи в "Приват24", які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів. Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено", – сказано в повідомленні.

Розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати в звичайному режимі.