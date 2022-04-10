Кабмін направив 1 мільярд на відновлення звільнених територій, – Шмигаль

Кабінет міністрів спрямовує із Резервного фонду перший мільярд гривень на відновлення звільнених від російських військ територій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури", – заявив Шмигаль.

Зокрема, 400 млн грн буде виділено для Київської області. По 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн – для Житомирщини.

Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також – на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

"Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій", – зазначив Шмигаль.