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Туреччина хоче створити авіакомпанію для перевезення російських туристів, – ЗМІ

авиация,самолет,авиасообщение

Влада Туреччини затвердила триетапну "дорожню карту" із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій, зокрема, планується створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на курорти.

Про це повідомляє газета Sabah, передає Інтерфакс-Україна.

"Війна між Росією та Україною призвела до проблем у туристичному секторі Туреччини, оскільки обидва ринки були дуже важливими для бізнесу. Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також Міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили триетапну дорожню карту для залучення туристів з РФ, зокрема, йдеться про створення найближчим часом нової авіакомпанії", – пише видання.

Як зазначає Sabah, базуватиметься авіакомпанія в аеропорту міста Анталія. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами РФ та курортами Туреччини.

"Завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів", – пише видання.

Крім того, авіакомпанія Turkish Airlines домовилася з туроператорами із РФ про надання їм на рейсах блоків місць.

"На думку влади, з урахуванням рейсів Pegasus Airlines, деяких російських авіакомпаній та блоків місць до Туреччини вдасться залучити щонайменше 2 млн мандрівників із Росії", – пише Sabah.

Як повідомляє видання, в рамках "дорожньої карти" влада обговорює видачу кредиту на загальну суму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни в Україні. Передбачається, що про пакет підтримки для туркомпаній буде оголошено на початку травня.

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авіація (2235) росія (14184) туризм (789) Туреччина (1114)


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Якась дурня та гроші на вітер. Навіщо оркам відпочинок
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11.04.2022 09:22 Відповісти

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