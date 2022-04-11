Українці зібрали на армію через "Дію" понад 250 мільйонів

Українці зібрали понад 250 млн грн на українську армію через застосунок "Дія".

Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, до збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей.

Зазначається, що завдяки цим донатам фонд "Повернись живим" вже передав українським військовим:

12 206 бронежилетів

5 660 шоломів

12 666 засобів звʼязку

3782 одиниці тепловізійної та денної оптики

2793 квадрокоптери

11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів

1703 генератори та інші джерела живлення

72 автомобілі

2197 одиниць обладнання для командних пунктів (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка)

1391 ноутбук

2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників

309 одиниць саперного обладнання

У міністерстві наголосили, що допомогти армії фінансово через "Дію" можна, натиснувши на головному екрані застосунку "Допомогти армії". Після того потрібно ввести суму внеску та реквізити картки.