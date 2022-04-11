Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%

Відповідно до прогнозу Світового банку, ВВП України в 2022 році впаде на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

Про це йдеться у доповіді Світового банку, присвяченій перспективам економіки Європи та Центральної Азії на тлі розв'язаної РФ війни та її наслідків, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у 2023 році очікується відновлення української економіки на 2,1%, що також гірше за колишні очікування в 3,5%.



"Вторгнення Росії в Україну викликає катастрофічні гуманітарні втрати та серйозний економічний спад. Вплив на бідність також, ймовірно, буде руйнівним, хоча на даному етапі його важко оцінити кількісно. Виходячи з міжнародної межі бідності в розмірі $5,5 на день, прогнозується, що бідність зросте до 19,8% у 2022 році порівняно з 1,8% у 2021 році, при цьому ще 59% людей можуть опинитися за межею бідності", – зазначили у банку.



Згідно з документом, частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (національна межа бідності) може досягти 70% у 2022 році порівняно з 18% у 2021 році. За відсутності масивного післявоєнного пакету підтримки цей показник все ще буде вищим за 60% до 2025 року, додав банк.



За його прогнозами, приватне споживання в Україні цьогоріч впаде на 50%, тоді як державне на 10%, а капітальні інвестиції просядуть на 57,5%. Експорт товарів та послуг скоротиться на 80%, імпорт – на 70%, тоді як держборг до ВВП збільшиться з 50,7% до 90,7%. Прогноз за індексом споживчих цін – 15% зі збільшенням до 19% наступного року.



Експерти СБ очікують цього року дефіциту поточного рахунку платіжного балансу у 6,8% ВВП та його розширення до 16,8% у 2023 році, фіскального дефіциту (невійськового) – 17,5% та 26,5% відповідно.



Навіть на 2024 рік Світовий банк прогнозує прискорення зростання економіки лише до 5,8% при інфляції 8,4%.



"Очікується, що завдяки масштабним зусиллям щодо відновлення до 2025 року зростання перевищить 7% на тлі повільного відновлення виробничих та експортних потужностей та поступового повернення біженців. Проте, до 2025 року ВВП буде на третину менше довоєнного рівня 2021 року", – йдеться у документі.