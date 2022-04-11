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Новини
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Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%

банк,всемирный

Відповідно до прогнозу Світового банку, ВВП України в 2022 році впаде на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

Про це йдеться у доповіді Світового банку, присвяченій перспективам економіки Європи та Центральної Азії на тлі розв'язаної РФ війни та її наслідків, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у 2023 році очікується відновлення української економіки на 2,1%, що також гірше за колишні очікування в 3,5%.

"Вторгнення Росії в Україну викликає катастрофічні гуманітарні втрати та серйозний економічний спад. Вплив на бідність також, ймовірно, буде руйнівним, хоча на даному етапі його важко оцінити кількісно. Виходячи з міжнародної межі бідності в розмірі $5,5 на день, прогнозується, що бідність зросте до 19,8% у 2022 році порівняно з 1,8% у 2021 році, при цьому ще 59% людей можуть опинитися за межею бідності", – зазначили у банку.

Згідно з документом, частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (національна межа бідності) може досягти 70% у 2022 році порівняно з 18% у 2021 році. За відсутності масивного післявоєнного пакету підтримки цей показник все ще буде вищим за 60% до 2025 року, додав банк.

За його прогнозами, приватне споживання в Україні цьогоріч впаде на 50%, тоді як державне на 10%, а капітальні інвестиції просядуть на 57,5%. Експорт товарів та послуг скоротиться на 80%, імпорт – на 70%, тоді як держборг до ВВП збільшиться з 50,7% до 90,7%. Прогноз за індексом споживчих цін – 15% зі збільшенням до 19% наступного року.

Експерти СБ очікують цього року дефіциту поточного рахунку платіжного балансу у 6,8% ВВП та його розширення до 16,8% у 2023 році, фіскального дефіциту (невійськового) – 17,5% та 26,5% відповідно.

Навіть на 2024 рік Світовий банк прогнозує прискорення зростання економіки лише до 5,8% при інфляції 8,4%.

"Очікується, що завдяки масштабним зусиллям щодо відновлення до 2025 року зростання перевищить 7% на тлі повільного відновлення виробничих та експортних потужностей та поступового повернення біженців. Проте, до 2025 року ВВП буде на третину менше довоєнного рівня 2021 року", – йдеться у документі.

Автор: 

ВВП (1136) Світовий банк (575)


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Самая жесть, что даже если мы заставим путиноидов убраться с территории Украины, но при этом не обрушим саму россию в отместку (что могло бы помочь восстановлению нашему, потому что мы бы заменили россию на ряде рынков, в т. ч. продовольственном + можно было бы требовать, чтобы все мировые поставки в россию впредь производились мировыми компаниями с производств на территории Украины, в качестве помощи для восстановления нашей страны), то потенциал нашей страны будет настолько подорван : и промышленный, и демографический, и инфраструктурный, что мы от этой войны будем отходить десятилетиями, даже с учётом всей помощи мира.
Разве что все украинцы мира, эмигранты всех поколений и даже родившиеся уже за границей решили бы ради восстановления своей родины массово вернуться домой, чтобы нас опять было миллионов 50-60, хотя бы. Но это, к сожалению, невозможно - наоборот, многие уехавшие уже не вернутся, потому что страна разрушена россиянами. А на Западе они устроятся и захотят спокойной, стабильной и прогнозируемой жизни себе и своим детям.

Беда. Гореть путяре в аду.
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11.04.2022 11:36 Відповісти
Так ещё беда в том,что даже если и выгоним кацапов,они могут не успокоиться.Как предрекает Арестович,через пару лет они снова могут напасть на нас,хоть уже и в меньших масштабах.
А это будет влиять на развитие страны,желание людей в неё возвращаться.
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11.04.2022 13:36 Відповісти
Не упоминайте этого идиота дристовича с шоблой
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12.04.2022 09:40 Відповісти
Для Коломойського з Ахметовим вистачить, а для простого Народу це важке матеріальне становище на десятиліття!
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11.04.2022 19:56 Відповісти

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