На Луганщині не залишилося уцілілих об’єктів інфраструктури, – очільник ОВА

Попри відбиту атаку окупантів під Золотим, у Луганській області не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає пресслужба відомства.

"В нашій області не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Руський мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", – зазначи він.

За словами Гайдая, багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.