Маск відмовився входити до ради директорів Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск, який нещодавно купив 9,2% акцій Twitter, відмовився входити до ради директорів компанії.

Про це повідомив головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал у своєму мікроблозі.

"У вівторок ми оголосили, що Ілон буде призначений до ради директорів після перевірки його біографічних даних і офіційного прийняття. Призначення Ілона в раду офіційно мало відбутися 9 квітня, але того ж ранку Ілон повідомив, що більше не буде входити до ради", – написав він.

Він наголосив, що компанія Twitter завжди цінує внесок своїх акціонерів, незалежно від того, входять вони до ради директорів чи ні.

За його словами, компанія завжди цінує внесок акціонерів, незалежно від того, входять вони до ради чи ні.

"Ілон є нашим найбільшим акціонером, і ми залишатимемося відкритими для його пропозицій", – наголосив Агравал.

Як повідомлялося минулого тижня, Ілон Маск придбав 9,2% акцій Twitter Inc., ставши одним з найбільших акціонерів платформи.