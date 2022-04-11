Окупанти на Миколаївщині обстріляли підприємство з Катару
Уночі російські військові ракетами обстріляли катарське підприємство, розташоване на Миколаївщині.
Про це повідомив голова обласної держадміністрації Віталій Кім на сторінці у Facebook.
"Учора вночі бахнуло, всі про це писали. Приховувати не буду – там ракети. Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожніх, та охоронець постраждав від розбитого скла", – сказав він.
Водночас Кім не уточнив, про яке підприємство йдеться.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року Міністерство інфраструктури передало в концесію на 35 років морський порт "Ольвія" (м. Миколаїв) дочірній компанії катарської QTerminals.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль