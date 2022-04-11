БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 700 0

Окупанти на Миколаївщині обстріляли підприємство з Катару

кім

Уночі російські військові ракетами обстріляли катарське підприємство, розташоване на Миколаївщині.

Про це повідомив голова обласної держадміністрації Віталій Кім на сторінці у Facebook.

"Учора вночі бахнуло, всі про це писали. Приховувати не буду – там ракети. Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожніх, та охоронець постраждав від розбитого скла", – сказав він.

Водночас Кім не уточнив, про яке підприємство йдеться.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Міністерство інфраструктури передало в концесію на 35 років морський порт "Ольвія" (м. Миколаїв) дочірній компанії катарської QTerminals.

Автор: 

Катар (142) Миколаїв (325) Кім Віталій (12)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 