Фінляндія припиняє відправляти пошту до РФ та Білорусії

Державний поштовий оператор Фінляндії Posti з 11 квітня припиняє пересилання будь-яких листів та посилок між Фінляндією та Росією і Білоруссю.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє відправлення всіх листів та посилок між Фінляндією та Росією, а також між Фінляндією та Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин згідно з угодами про Всесвітній поштовий союз. Призупинення стосується перевезень листів і посилок з Фінляндії до Росії та Білорусі, а також з Росії та Білорусі до Фінляндії", – йдеться у повідомленні.



Відправлення, які не можуть бути доставлені, повернуться відправникам.



У Posti нагадали, що 15 березня компанія тимчасово призупинила міжнародні послуги експрес-відправлень для компаній і споживачів, тобто експрес-листів і товарів (відправлень EMS), до Росії та Білорусі.