Шведський постачальник обладнання для запуску 5G припинив роботу в Росії (оновлено)

Шведська компанія Ericsson припинила бізнес в РФ на невизначений термін.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Наприкінці лютого Ericsson призупинила усі поставки клієнтам у Росії. На тлі нещодавніх подій та санкцій Європейського Союзу компанія тепер на невизначений термін призупинить свою діяльність із клієнтами у РФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається що Ericsson відкриє резервний рахунок на 900 млн шведських крон ($95,3 млн) у першому кварталі 2022 року на випадок знецінення активів та інші виключні витрати.

Ericsson є постачальником телеком-обладнання найбільших російських операторів мобільного зв’язку, пише Інтерфакс. Наприклад, російськ акомпанія "МТС" у жовтні 2021 року домовилася з Ericsson про стратегічне співробітництво щодо створення виділених 5G-ready мереж для російських промислових підприємств. Тоді у російській компанії говорили, що з 2019 року реалізували з Ericsson понад 15 пілотних проектів у цій сфері.

Tele2 у березні 2021 року розширив укладену у 2019 році угоду з Ericsson і в рамках нових домовленостей до 2023 року планувала увести 50 тис. нових базових станцій 4G/3G/2G за підтримкою технології 5G (5G-ready) у 27 регіонах Росії.