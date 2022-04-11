ЄС готує нові санкції проти РФ, – Боррель

Європейський Союз постійно проводить аналіз ефективності санкцій, що вже застосовані проти РФ, та зважає на подальші кроки для того, щоб зупинити путінську "машину війни".

Про це напередодні початку роботи Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

Так він відповів на питання журналістів, чи розглядатимуть міністри сьогодні питання щодо поширення санкцій на імпорт російської нафти й газу, що дає основний прибуток для кремлівського режиму та дозволяє йому продовжувати війну.

"Санкції завжди на столі. Дискусії навколо України, звісно, включають обговорення ефективності наших санкцій, тих, рішення щодо яких вже було прийнято. Ми будемо обговорювати, якими можуть бути подальші кроки", – зазначив Боррель.

За його словами, міністри обговорять також інші питання міжнародної політики, зокрема, шляхи реагування на економічну кризу, що наближається.

"Всім доведеться мати справу із наслідками цієї війни. Йдеться не про санкції, а про підвищення цін на енергетику та продукти по усьому світу", – зауважив дипломат.

Нагадаємо, 8 квітня Європейський Союз офіційно запровадив п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на агресію в Україні.