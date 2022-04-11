Єврооблігації України за тиждень подешевшали на 5%

Ціни єврооблігацій України після зростання в середньому на 12% в останній тиждень березня першого тижня квітня знизилися в середньому на 5%.

За інформацією Bloomberg, винятком стали лише найкоротші папери з погашенням у вересні 2022 року: їхня ціна за тиждень опустилася лише на 0,2% і до кінця дня п'ятниці, 8 квітня, становила 61,6% номіналу, передає Інтерфакс-Україна.

Проте з урахуванням близькості терміну виплат це збільшило їхню прибутковість до погашення до 171,3% проти 163,4% річних тижнем раніше, тоді як ставки середньострокових паперів з погашенням до 2026 року збільшилися за тиждень на 4,7-2,3 відсоткових пункта, а довгострокових – на 1,8-1,4 в.п.

Зокрема, єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 71,7% річних, у 2024 році – 52,7% річних, у 2025 році – 41,3%, у 2026 році – 34,9%.

Ставки з паперів із погашенням у 2027-2029 роках зросли до 30,8-24,5%, а "найдовших" з погашенням у 2032-2033 роках – до 23,1-22,4%.

Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 37,4%, у 2030 році – 21,1%, що на 1,7 в.п. нижче за показники тижневої давності.

Курс ВВП-варрантів за сім днів знизився на 1,7% і до кінця дня п'ятниці становив близько 31,5% від номіналу.