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"Литовські залізниці" закривають офіси в Росії та Білорусі

литва

Державна компанія Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовські залізниці) закриває свої офіси у Білорусі та Росії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми рішуче засуджуємо російську війну в Україні, а також шукаємо способи допомогти народу України, який бореться за свободу. Представництва в Білорусі та РФ були націлені на співпрацю та пошук нових контактів із діловими партнерами у цих країнах, але можливостей для таких контактів не залишилося. Таким чином, закриття представництв є необхідним кроком", – наголосив гендиректор LTG Егідіюс Лазаускас.

Зазначається, що процес ліквідації представництв може зайняти близько 3-6 місяців.

У компанії нагадали, що в березні підприємство залізничних вантажоперевезень LTG Cargo групи Lietuvos gelezinkeliai заборонило використання всіх вагонів компанії при перевезенні вантажів до Білорусі та Росії, а також до інших держав транзитом через ці країни.

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Білорусь (1582) залізниця (825) Литва (483) росія (14184)


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