Між Ірпенем та Києвом запустили тимчасовий насипний міст

Із 11 квітня у селі Романівка (Київська область) відкрили тимчасовий насипний міст, який об’єднає Київ з такими містами як Ірпінь, Буча, Гостомель та Ворзель.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

За його словами, цілодобові роботи тривали 5 днів. У зведенні мосту було задіяно понад 50 людей та 40 одиниць техніки.

Протяжність насипного тимчасового мосту становить 245 метрів, ширина – 9 метрів. Для його побудови використали понад 9 тис. тонн насипних матеріалів.

"Відтепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст будемо робити швидше", – наголосив Тимошенко.

Тимчасовий міст звели на дорозі Р-30 поруч із тим, який підірвали під час наступу РФ на Київ і де ховалися люди, очікуючи на евакуацію з Ірпеня.