Нацбанк видав кредити рефінансування на 1 мільярд

Національний банк минулого тижня провів два тендери щодо підтримки ліквідності банків терміном на рік, було надано 1,085 млрд грн, що втричі менше, ніж тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

На першому тендері, 5 квітня, один банк отримав 400 млн грн, а на другому, 8 квітня, – чотири банки 685 млн грн, однак поки що інформація про них відсутня, тоді як на попередньому тижні у тендерах брало участь вісім банків.



Крім того, минулого тижня один банк один разу звернувся за кредитом овернайт на 400 млн грн, тоді як тижнем раніше майже щодня один-два банки брали кредитами овернайт на загальну суму 150-250 млн грн.



Щодо розміщення вільних коштів, то обсяг купівлі депозитних сертифікатів овернайт зріс протягом тижня з 136,4 млрд грн у понеділок до рекордного з початку війни показника 167,6 млрд грн у п'ятницю. Також максимальною стала і кількість банків-покупців – 61.



Як повідомлялося, НБУ у день початку РФ війни проти України 24 лютого заявив про здійснення бланкового рефінансування банків для підтримки ліквідності терміном до року з можливістю пролонгації ще на один рік, тоді як раніше їхній термін був обмежений 28 днями.



Ставка з них становить 11% річних, тоді як депозитні сертифікати розміщуються під 9% річних.



Усього з початку війни Нацбанк надав підтримку ліквідності терміном на рік на загальну суму 71 млрд. грн.