В Україні запустили онлайн-платформу для допомоги при релокації бізнесу

Уряд запустив безоплатну платформу для допомоги в переміщенні бізнесу до безпечних регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що за місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.

"Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу, що допоможе перемістити бізнес із "гарячих точок" та продовжити його діяльність у більш безпечному місці", – йдеться у повідомленні.

Платформу створили для бізнесу, якийподав заявки на релокацію, для компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією, а також представників влади та компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду тощо.

Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.

Подати заявку на релокацію можна тут.

Платформу запустили ДП "Прозорро.Продажі" за ініціативи Мінекономіки, за підтримки Мінцифри та "Дія.Бізнес".