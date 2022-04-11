Французька банківська група Société Générale пішла з Росії

Один з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale оголосив про вихід із російського ринку. Основний актив – "Росбанк" буде продано групі "Інтеррос", яка в минулому вже була співвласником "Росбанку".

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Інтерфакс-Україна.



"Société Générale припиняє свою банківську та страхову діяльність у Росії та оголошує про підписання угоди про купівлю-продаж усієї своєї частки в Росбанку та російських страхових дочірніх компаніях групі компанії "Інтеррос Капітал", попередньому акціонеру Росбанку. За допомогою цієї угоди, укладеної після декількох тижнів інтенсивної роботи, група ефективно та впорядковано залишить Росію, забезпечивши безперервність роботи своїх співробітників та клієнтів", – йдеться у заяві SocGen.



Закриття угоди, яка має бути схвалена відповідними регулюючими та антимонопольними органами, має відбутися у найближчі тижні.

Société Générale – перша з великих європейських фінансових груп, яка оголосила про вихід із Росії.

Société Générale входить до числа європейських банків з найбільшим ризиком щодо Росії, разом з австрійським Raiffeisen Bank International та італійським UniCredit.