Мінекономіки збирає пропозиції щодо спрощення умов ведення бізнесу

Міністерство економіки України спільно з Державною регуляторною службою ініціює підготовку дорожньої карти щодо вирішення критичних проблем бізнесу.

Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про оновлення Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності.

Зазначається, що до напрацювання пропозицій можуть також долучитися громадські організації та бізнес-асоціації

За словами заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку Ігоря Дядюри, на час воєнного стану уряд спростив умови для відкриття та подальшого ведення бізнесу, а також продовжено термін дії дозволів на підприємницьку діяльність.

"Ми й надалі готові оперативно реагувати на потреби бізнесу та здійснювати кроки, необхідні для його ефективної діяльності", – сказав він.

Пропозиції до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності можна подати до 19 квітня на електронні адреси [email protected] та [email protected] . У листі необхідно зазначити опис проблеми, що виникає, можливі шляхи вирішення, а також суб’єкт та сферу регулювання.