Євросоюз заборонив постачати в Росію обладнання для LNG-заводів та нафтопереробки

Європейський союз запровадив санкції на постачання в РФ обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу (ЗПГ, LNG).

Про це йдеться у документі ЄС, передає "Інтерфакс".

Зокрема, забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології, придатні для використання в переробці нафти та зрідженні природного газу, незалежно від того, чи з Євросоюзу вони, чи ні, будь-якій особі чи компанії Росії або для використання в РФ.

У списку обладнання для ЗПГ перераховані технологічні установки для охолодження газу в ЗПГ-процесі, технологічні установки для поділу та фракціонування вуглеводнів у процесі ЗПГ, технологічні установки для зрідження природного газу, холодильні камери в ЗПГ-процесі, кріогенні теплообмінники в процесі ЗПГ, кріогенні насоси у процесі ЗПГ.

До переліку підсанкційного обладнання для нафтопереробки потрапили: установки алкілювання та ізомеризації, установки виробництва ароматичних вуглеводнів, атмосферно-вакуумні установки перегонки нафти, установки каталітичного риформінгу/крекінгу, коксувачі сповільненого коксування, установки флексикокінгу, реактори гідрокрекінгу, реактори гідрокрекінгу вилучення та очищення водню, технологія/установки гідроочищення, установки ізомеризації нафти, блоки полімеризації, установки сольвентної деасфальтизації, установки із виробництва сірки, установки сірчанокислотного алкілування та регенерації сірчаної кислоти, установки термічного крекінгу, установки трансалкілування, вісбрекери, установки гідрокрекінгу вакуумного газойля, технологія очищення паливних газів НПЗ та отримання сірки.

Нагадаємо, 8 квітня Європейський Союз офіційно запровадив п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на агресію в Україні. Серед обмежень, зокрема, заборона на закупівлю, імпорт або перевезення російського вугілля в ЄС.