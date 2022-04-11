"Укрпошта" не випускатиме поштові марки з літерними номіналами V і Z

"Укрпошта" більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V (тариф вартістю 12 грн для пересилання простих листів масою до 50 г по Україні, найпопулярніший серед тарифів в Україні), а також марки з номіналом Z (еквівалент $1 для міжнародної доставки листів масою до 50 г).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ці та інші літерні позначення номінальної вартості "Укрпошта" почала активно використовувати з 2017 року.

"Оскільки завдяки старанням росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами", – наголосили в компанії.

Водночас уточнюється, що поштові марки і марковані конверти, введені "Укрпоштою" в обіг до 24 лютого 2022 року, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку.