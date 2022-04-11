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Новини
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"Російська залізниця" офіційно увійшла в дефолт, – Bloomberg

ржд

ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) допустила дефолт за єврооблігаціями після того, як не виплатила відсотки за ними минулого місяця.

Як це свідчать дані Комітету з кредитних деривативів (Credit Derivatives Determinations Committees), РЖД стала першою російською компанією з таким статусом, повідомляє Bloomberg.

За даними Комітету, дефолтний статус РЖД було присвоєно після того, як купон, який виплачується 14 березня, не надійшов до інвесторів до кінця 10-денного пільгового періоду. Тепер будуть задіяні контракти, що страхують борг компанії від дефолту, і власники євробондів зможуть отримати частину коштів за рахунок страховки.

Сама РЖД заявляла, що намагалася виплатити купон за облігаціями, але не змогла перерахувати кошти їх власникам з огляду на "зобов’язання щодо дотримання законодавчих та нормативних вимог у кореспондентській банківській мережі".

Агентство звертає увагу, що дефолт РЖД офіційно зафіксовано тоді, коли інвестори очікують дефолту Росії за суверенними облігаціями після того, як купонні виплати за двома випусками минулого тижня були здійснені в рублях. Обидва випуски євробондів мають 30-денний пільговий період для сплати відсотків, топу офіційно дефолт за ними ще не настав. Якщо це станеться, це буде перший дефолт Росії за зовнішнім боргом за понад століття.

Автор: 

дефолт (97) росія (14189)


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первьійнах
русский военньій корабль - флагман, фпирьод за ним!
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11.04.2022 14:23 Відповісти
первый пошел. К этому шло, теперь будут возить воздух и продавать его.
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11.04.2022 15:57 Відповісти
РуZZкій паровоз під урочистий гудок фіздує услід за військовим кораблем....
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11.04.2022 19:46 Відповісти

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