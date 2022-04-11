Все більше українців повертаються в Україну, – Прикордонна служба

За минулі вихідні 9-10 квітня в Україну в'їхали понад 62 тис. осіб, у тому числі – понад 54 тис. громадян України, що є рекордно високими показниками з початку війни.

За даними Держприкордонслужби, ці показники приблизно на одну восьму вищі, ніж у попередні вихідні 2-3 квітня, , коли потік на в'їзд також був максимальним (54 тис.), інформує Інтерфакс-Україна.

Водночас тих, хто виїжджає, поки все ж більше – за минулі вихідні з України виїхала 81 тис. осіб, що більше, ніж у попередні вихідні (70 тис. осіб).

За даними Держприкордонслужби, на Польщу, як і раніше, припадає майже дві третини тих, хто залишає Україну.

За даними прикордонної служби Польщі, 10 квітня в країну з України в'їхало 28,5 тис. осіб, що на 2,1% менше, ніж напередодні, а за 7 перших годин понеділок потік впав ще на 14% – до 5,9 тис. У бік України у неділю виїхало 19,4 тис. проти 22,9 тис. осіб напередодні.

Держприкордонслужба України також повідомила, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами впала до 460 з 590 днем ​​раніше.

За даними УВКБ ООН на 13:00 10 квітня, всього Україну з початку війни залишило 4,55 млн осіб, з них Польща прийняла 2,62 млн, Румунія та Молдова – 771,32 тис., Угорщина – 424,37 тис. , Росія – 404,42 тис., Словаччина – 317,78 тис., Білорусь – 20,74 тис.