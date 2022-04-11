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Україна отримала від Швеції 45 мільйонів євро для забезпечення соціальних видатків

швеция

Україна отримала від Швеції через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Ми вдячні державі Швеція, а також іншим нашим європейським партнерам за вагому фінансову підтримку, яку ми отримуємо зокрема через інструменти Світового банку. Вона є надзвичайно важливою в умовах військового часу. Така допомога дозволить Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і дозволить забезпечити макрофінансову рівновагу нашої держави", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що в межах угоди дана позика від МБРР надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.

Автор: 

Мінфін (2930) Швеція (176) МБРР (54)


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