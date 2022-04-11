"Приватбанк" обіцяє відновити роботи сервісу "Приват24" у вівторок вранці (оновлено)
Планові регламентні роботи у застосунку "Приват24" ще тривають, завершити їх планують до ранку вівторка.
Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку" у Facebook.
Раніше банк попереджав, що в ніч на 11 квітня буде проводити планові регламентні роботи у "Приват24". Зазначалося, що технологічна пауза діятиме до 08:00 11 квітня, водночас наразі роботи ще тривають.
"14:14 11 квітня. Продовжуємо регламентні роботи з "Приват24". На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", – зазначили в установі.
Увечері в понеділок у пресслужбі банку уточнили, що штатний режим роботи "Приват24" планується повністю відновити до 6 ранку 12 квітня.
Водночас банк запевняє, що розрахунки в торговій мережі та банкомати працюють у звичайному режимі. Станом на 11 квітня в мережі "Приватбанку" працюють: 1051 відділеня – найбільше з початку війни, 5742 банкоматів з готівкою, 9917 терміналів самообслуговування та 140 215 POS-терміналів на касах.
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Таке відбувається, коли ИТ-шники пудрять мізки топ-менеджменту "у нас все під контролем" та/або за "регламентними роботами" ховаються досить серьозні проблеми, які ніхто не наважується розголошувати (з огляду на значущість банку та військовий стан). Хотів би помилитись.
А що ж стосується Привата - то як на мене, користуючись складним становищем українців, підло і без жодного повідомлення тупо обрубити "Оплату частинами" під час війни - це те ще скотство. Коли люди втрачають техніку і не можуть купити телефон, аби позвонити рідним, бо не мають грошей, бо не платять зарплати...
https://biz.censor.net/user/483712
справжні українці, що першими виють про "все пропало"
Давно ним не користуюсь. Найкращий в Україні банк це КредоБанк !