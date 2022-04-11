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"Приватбанк" обіцяє відновити роботи сервісу "Приват24" у вівторок вранці (оновлено)

приват24

Планові регламентні роботи у застосунку "Приват24" ще тривають, завершити їх планують до ранку вівторка.

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку" у Facebook.

Раніше банк попереджав, що в ніч на 11 квітня буде проводити планові регламентні роботи у "Приват24". Зазначалося, що технологічна пауза діятиме до 08:00 11 квітня, водночас наразі роботи ще тривають.

"14:14 11 квітня. Продовжуємо регламентні роботи з "Приват24". На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", – зазначили в установі.

Увечері в понеділок у пресслужбі банку уточнили, що штатний режим роботи "Приват24" планується повністю відновити до 6 ранку 12 квітня.

Водночас банк запевняє, що розрахунки в торговій мережі та банкомати працюють у звичайному режимі. Станом на 11 квітня в мережі "Приватбанку" працюють: 1051 відділеня – найбільше з початку війни, 5742 банкоматів з готівкою, 9917 терміналів самообслуговування та 140 215 POS-терміналів на касах.

Автор: 

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Вдруге Приват суттєво затягує "регламентні роботи" понад початково встановлені терміни.
Таке відбувається, коли ИТ-шники пудрять мізки топ-менеджменту "у нас все під контролем" та/або за "регламентними роботами" ховаються досить серьозні проблеми, які ніхто не наважується розголошувати (з огляду на значущість банку та військовий стан). Хотів би помилитись.
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11.04.2022 15:38 Відповісти
Шановний, не смішіть будь ласка. Айтішники це люди, які тримають світ на плечах. Зламати і запороти систему можуть лише продавани або начальники, які не тямлять нічого, але прагнуть порулить системою не дивлячись ні на що.
А що ж стосується Привата - то як на мене, користуючись складним становищем українців, підло і без жодного повідомлення тупо обрубити "Оплату частинами" під час війни - це те ще скотство. Коли люди втрачають техніку і не можуть купити телефон, аби позвонити рідним, бо не мають грошей, бо не платять зарплати...
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11.04.2022 21:18 Відповісти
УСЕ ПРОПЬЮ,ГАРМОНЬ ОСТАВЛЮ. ДО БОЛИ ВСЁ ПО СТАРОМУ.ЗА ,ЧТО ХЛОПЦI КРОВЬ ПРОЛИВАЮТ,НЕЖЕЛИ ХОРОШО,НЕЧА И НАЧИНАТЬ...
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11.04.2022 17:59 Відповісти
https://biz.censor.net/user/87246
https://biz.censor.net/user/483712
справжні українці, що першими виють про "все пропало"
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11.04.2022 21:52 Відповісти
Вже працює. Перевірив.
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12.04.2022 06:21 Відповісти
Кончєний банк ПриватБанк.
Давно ним не користуюсь. Найкращий в Україні банк це КредоБанк !
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12.04.2022 07:45 Відповісти
Нормальный банк, лучший из тех что есть в Украине сегодня. А КредоБанк - львовская мелочь про которую мало кто даже слышал.
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12.04.2022 11:01 Відповісти
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12.04.2022 18:54 Відповісти
І знову добрий вечір. Не пройшло суток після і без того затянутих "регламентних робіт", як в приват спостерігаються труднощі...
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12.04.2022 14:50 Відповісти

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