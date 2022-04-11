"Приватбанк" обіцяє відновити роботи сервісу "Приват24" у вівторок вранці (оновлено)

Планові регламентні роботи у застосунку "Приват24" ще тривають, завершити їх планують до ранку вівторка.

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку" у Facebook.

Раніше банк попереджав, що в ніч на 11 квітня буде проводити планові регламентні роботи у "Приват24". Зазначалося, що технологічна пауза діятиме до 08:00 11 квітня, водночас наразі роботи ще тривають.

"14:14 11 квітня. Продовжуємо регламентні роботи з "Приват24". На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", – зазначили в установі.

Увечері в понеділок у пресслужбі банку уточнили, що штатний режим роботи "Приват24" планується повністю відновити до 6 ранку 12 квітня.

Водночас банк запевняє, що розрахунки в торговій мережі та банкомати працюють у звичайному режимі. Станом на 11 квітня в мережі "Приватбанку" працюють: 1051 відділеня – найбільше з початку війни, 5742 банкоматів з готівкою, 9917 терміналів самообслуговування та 140 215 POS-терміналів на касах.