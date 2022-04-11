Кабмін змінив голову "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії"

Кабінет міністрів за пропозицією Фонду державного майна (ФДМУ) призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОДГХК) Владислава Іткіна.

Відповідне розпорядження №278-р уряд прийняв 9 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До цього Іткін обіймав посаду заступника начальника філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат", відповідав за стратегію розвитку бізнесу.

Як повідомлялося, минулого року ФДМУ тричі не зміг провести аукціон з приватизації ОГХК, оскільки не зміг залучити до участі в конкурсах іноземних інвесторів, за винятком пов’язаних з українськими олігархами та підприємцями компаній.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВДМК) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК). Раніше ці комбінати були в оренді у структури Дмитра Фірташа.

ОГХК реалізує продукцію більш ніж у 30 країнах світу та є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Основними ринками збуту є ЄС, Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. Компанія видобуває руду для виробництва 20 тис. тонн титану на рік.