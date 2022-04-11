Байден підписав закон про заборону імпорту російської нафти

Президент Джо Байден підписав два законі, які запроваджують анонсовані раніше санкції проти Росії та Білорусії.

Як повідомляє Білий дім, зокрема підписано "Закон про припинення імпорту російської нафти" та "Закон про зупинення нормальних торгових відносин з Росією та Білоруссю", який передбачає скасування режиму сприяння для імпорту товарів з цих країн.

Обидва ці закони напередодні схвалив американський Конгрес.

Як повідомлялося, на початку березня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про заборону імпорту нафти з Росії, а також про скасування пільгового режиму для російського імпорту. Після цього ці рішення затвердив Сенат та Конгрес США.