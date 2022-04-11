Найбільший український виробник цукру відзвітував про збільшення прибутку у 14 разів

Найбільший український виробник цукру – агрохолдинг "Астарта" – за підсумками 2021 року отримав 122,5 млн євро чистого прибутку, що у 14 разів більше, порівняно з 2020 роком.

Як вказано у звіті компанії на Варшавській фондовій біржі, його консолідована виручка минулого року збільшилася на 18,2% – до 491,35 млн євро, показник EBITDA – у 1,8 раза, до 201,5 млн євро, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, виручка у сегменті виробництва цукру зросла на третину – до 170 млн євро, порівняно з 127 млн євро за попередній рік, переважно завдяки зростанню середньої ціни реалізованого цукру на 58% – до 555 євро за тонну.

Уточнюється, що агрохолдинг минулого року виробив 340 тис. тонн цукру (+50%) до 2020 року, зайнявши частку 22% на українському ринку цього продукту. Його основними конкурентами стали ТОВ "Радехівський цукор" (Львівська обл.) та агрохолдинг "Укрпромінвест-агро" (по 17%), тоді як інші виробники виробили решту 44% українського цукру. Загалом в Україні у 2021 році було вироблено 1,56 млн тонн даного продукту.

Валовий прибуток "Астарти" за 2021 рік зріс у 1,8 раза – до 219,2 млн євро, коефіцієнт валової прибутковості – у 1,5 раза, до 45% з 29%, а рентабельність продажів (EBITDA margin) – у 1,5 раза, до 41% з 27%.

Згідно зі звітом, станом на 31 грудня 2021 року загальні активи агрохолдингу зросли за рік на 27,2% – до 690,7 млн євро, поточні зобов'язання – на 28,6%, до 77,7 млн євро, довгострокові зобов'язання – на 3,6%, до 117,7 млн євро.

За даними "Астарти", у 2021 році 38% її загальної виручки згенерував сегмент вирощування сільськогосподарських культур, 35% – виробництво цукру, 18% – виробництво соєвого шроту та соєвої олії, 8% – молочне скотарство.

"Астарта" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який провадить діяльність у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га та молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, маслоекстракційний завод у Глобиному (Полтавська обл.), сім елеваторів та біогазовий комплекс.