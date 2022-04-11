Канада вводить санкції проти 33 російських оборонних підприємств

Влада Канади вводить санкції проти ще 33 російських оборонних підприємств.

Про це йдеться в заяві уряду Канади, передає Інтерфакс-Україна.

"Нові заходи накладають обмеження на 33 структури оборонного сектору Росії", – сказано в повідомленні.

Зокрема, під нові канадські санкції потрапили Московський фізико-технічний інститут, ПАТ "Звєзда", суднобудівний завод "Вимпел", НВП "Исток".

Канада продовжить стежити за розвитком подій та координувати дії з міжнародними партнерами.

Раніше повідомлялося, що Канада виділить Україні воєнної допомоги та кредитів на $1,2 млрд.