Канада вводить санкції проти 33 російських оборонних підприємств
Влада Канади вводить санкції проти ще 33 російських оборонних підприємств.
Про це йдеться в заяві уряду Канади, передає Інтерфакс-Україна.
"Нові заходи накладають обмеження на 33 структури оборонного сектору Росії", – сказано в повідомленні.
Зокрема, під нові канадські санкції потрапили Московський фізико-технічний інститут, ПАТ "Звєзда", суднобудівний завод "Вимпел", НВП "Исток".
Канада продовжить стежити за розвитком подій та координувати дії з міжнародними партнерами.
Раніше повідомлялося, що Канада виділить Україні воєнної допомоги та кредитів на $1,2 млрд.
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