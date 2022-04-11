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"Укравтодор" завершив будівництво тимчасової переправи через Ірпінь. ФОТО

переправа

У Київській області зведено тимчасову переправу на трасі Р-30 через річку Ірпінь, що дозволить відновити транспортне сполучення міст Буча, Ворзель та Ірпінь зі столицею.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

Протяжність тимчасової переправи – 245 метрів, ширина — 9 м.

"Насипний міст витримає одночасний проїзд двох вантажівок в обидва боки. Це важливо, з огляду на те, що його основне призначення — це створення сталого логістичного сполучення для Ірпеня та прилеглих міст, які потребують як гуманітарної допомоги, так і будівельних матеріалів для відновлення інфраструктури", – уточнив Кубраков.

Автор: 

міст (385) Укравтодор (724) Кубраков Олександр (181)


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