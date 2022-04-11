Кабмін створив раду з питань відновлення логістики (оновлено)

Кабінет міністрів створив координаційну раду з питань логістики у сільському господарстві, яка займатиметься пошуком шляхів збільшення можливостей експорту агропродукції та забезпечення аграріїв необхідними ресурсами.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №427 від 9 квітня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Керівником ради призначено міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, а його заступником – один із заступників міністра інфраструктури.

Крім того, до складу ради увійши голова Держприкордонслужби, Держпродспоживслужби, Державної митної служби, "Укртрансбезпеки", перший заступник голови Мінекономіки та заступники глав Мінфіну та МЗС, голова правління "Укрзалізниці" та голова Адміністрації морських портів України (АМПУ).

За словами Сольського, новий орган має опрацьовувати всі питання, пов’язані з логістичним забезпеченням функціонування транспорту та дорожнього господарства.

"Сьогодні, у час війни, забезпечення ефективної логістики, створення нових логістичних зав’язків, позбавлення зайвої бюрократизації для переміщення товарів і транспортних засобів через кордон – питання, які є критично важливими для проходження посівної кампанії та збереження за Україною статусу гаранта продовольчої безпеки", – цитує міністра пресслужба Мінагрополітики.

Координаційна рада виконуватиме такі завдання:

формування та реалізація державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку транзитного потенціалу і логістики;

визначення механізму підвищення якості транспортних та інформаційних технологій логістичної інфраструктури;

вдосконалення логістики перевезень;

підвищення ефективності процедур здійснення державного контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон;

скорочення витрат на міжнародні та внутрішні перевезення товарів;

удосконалення моніторингу міжнародних перевезень;

зменшення часу на транспортування товарів до пункту призначення;

забезпечення кваліфікованим персоналом логістичної інфраструктури;

удосконалення нормативно-правової бази з питань транспорту, дорожнього господарства, державної митної та податкової справи, здійснення державного контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон тощо.

Як повідомлялося, Сольський після свого призначення наприкінці березня главою Мінагрополітики сновною проблемою назвав логістику експорту через заблоковані Росією порти, внаслідок чого аграрії не можуть реалізувати запаси урожаю вартістю близько $7,5 млрд.