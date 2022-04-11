Десятки бізнес-джетів багатих росіян застрягли в Дубаї, – WSJ

Десятки бізнес-джетів, що належать заможним росіянам, знаходяться в Дубаї, де на них не чекає конфіскація через санкції, проте введені щодо авіаційного сектора РФ обмеження не дозволяють їм здійснювати польоти.

Про це пише газета The Wall Street Journal, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ОАЕ стали одним із найпривабливіших місць для паркування приватних джетів і яхт багатих росіян, оскільки влада країни в основному уникає публічної критики військової агресії Росії в Україні й не обіцяла виконувати санкції, введені щодо Москви західними країнами.

"Всі росіяни перевели свої літаки до Дубаю, оскільки Дубай не бере участі у санкціях", – зазначив головний виконавчий директор лондонського авіаційного брокера Freestream Aircraft Ltd. Аліреза Іттіхадіє.

Згідно з даними консалтингової компанії WINGX на 6 квітня 2022 року, в аеропорту Дубая знаходилося близько 30 приватних літаків, які за попередній рік найчастіше здійснювали польоти з Росії.

Вартість паркування бізнес-джетів у міжнародному аеропорту Дубая становить близько $1 тис. на добу, зазначає WSJ.