БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 145 0

У Києві відкрили автомобільний рух третім мостом через Дніпро

южный,мост

У столиці відкрили рух автотранспорту Південним мостом, який був закритий для приватного автотранспорту понад місяць.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує пресслужба столичної міської адміністрації.

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, від сьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту. Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким і Південним", – розповів Кличко.

Він додав, що у столиці поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту.

"Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блокпости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним вантажем", – додав Кличко.

Автор: 

Київ (4679) Кличко Віталій (573) міст (385)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 