У Києві відкрили автомобільний рух третім мостом через Дніпро

У столиці відкрили рух автотранспорту Південним мостом, який був закритий для приватного автотранспорту понад місяць.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує пресслужба столичної міської адміністрації.

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, від сьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту. Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким і Південним", – розповів Кличко.

Він додав, що у столиці поступово збільшують і кількість маршрутів громадського транспорту.

"Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блокпости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним вантажем", – додав Кличко.