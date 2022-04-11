Відтік капіталу з Росії підскочив з початку року у 4 рази

Чистий відтік капіталу з Росії у першому кварталі 2022 року зріс до $64,2 млрд, порівняно із $17,5 млрд за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані центробанку РФ, пише "Коммерсант".

Видання вказує, що з початку року іноземні інвестори почали активно виводити свої активи з РФ через воєнне вторгнення в Україну. Через великий обсяг виведених коштів ЦБ РФ обмежив можливість виведення активів за кордон, у тому числі для іноземних інвесторів.

Водночас із збільшенням відтоку капіталу з РФ профіцит поточних операцій у першому кварталі 2022 року завдяки зростанню світових цін на енергоносії зріс у 2,6 раза – до $58,2 млрд. У першому кварталі 2021 року цей показник становив $22,5 млрд.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Росії за підсумками кварталу становило $66,3 млрд, що у 2,6 раза більше, ніж у результаті аналогічного періоду 2021 року. Тоді цей показник становив $25,8 млрд.

Нагадаємо, за даними ЦБ РФ, за підсумками 2021 року відтік капіталу з Росії становив $72,6 млрд.