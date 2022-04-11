США можуть заборонити імпорт деревини з Росії

Палата представників Конгресу США підготувала законопроєкт про заборону імпорту російської та білоруської деревини та виробів із неї.

Повідомлення про направлення до профільних комітетів палати представників відповідного законопроєкту розміщено на офіційному інформаційному порталі Конгресу, передає Інтерфакс-Україна.

Документ було внесено до палати представників 7 квітня. Конкретні позиції, на які планується поширити заборону, не наводяться.

Деревина та деякі види продукції з неї вже підпали під санкції Євросоюзу.

Наприкінці минулого тижня ЄС опублікував п'ятий санкційний пакет, який серед іншого вводить заборону на постачання з РФ деревини та виробів з неї (код ТН ЗЕД 44), деревної маси, отриманої поєднанням процесів механічного та хімічного варіння целюлози (4705, використовується у виробництві паперу ), грубооброблених хвойних пиломатеріалів (4407 19), деревно-волокнистих плит (4411), фанери (4412), деревної целюлози (4703, 4704), крафт-папір та крафт-картон (4804) та ряду інших товарів.