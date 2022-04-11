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Новини
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Німецький концерн Rheinmetall готовий постачати танки Україні

rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий поставити Україні партію вживаних танків Leopard 1.

Про це повідомив голова правління концерну Армін Паппергер в інтерв'ю газеті Handelsblatt, передає DW.

"Перший Leopard 1 може бути доставлений протягом шести тижнів", – сказав Паппергер.

Для здійснення таких поставок Україні потрібна згода уряду ФРН.

За словами Паппергера, Rheinmetall може поставити Збройним силам України до 50 танків Leopard 1 із старих запасів армій інших країн. Наразі проводиться оцінка стану цієї техніки. Як повідомив Паппергер, постачання танків Україні може бути здійснене каналами італійської доньки Rheinmetall Italia протягом трьох місяців. Глава німецького концерну зазначив, що українським солдатам знадобиться лише кілька днів, щоб навчитися користуватися танками Leopard 1.

Автор: 

Німеччина (1881) зброя (870) танк (71)


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Ще трошки почекайте..... как же ви з а е палі, сц и куни
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11.04.2022 18:03 Відповісти
Невже німеччина просипається від літаргічного сну? Ще побачимо що скаже їхній уряд. Скоріш за все перш ніж робити такі заяви представники концерну це питання вже проговорили з урядом. У цій країні дисципліна понад усе.
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11.04.2022 18:12 Відповісти
6 тижнів. Ппц.
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11.04.2022 18:12 Відповісти
Т е по результатам Донбасса. Слов нет...
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11.04.2022 18:13 Відповісти
Це ж стара модель, і ці танки, можливо, знаходилися на консервації. Тож 6 тижнів - обгрунтований термін, якщо ці леопарди будуть їздити своїм ходом і стріляти.
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11.04.2022 18:42 Відповісти
Якби оце нині москалі напали одразу на Німеччину, то німецькі депутати Бундестагу пішли б на засідання, яке лише через півтора місяці виділить війскам техніку. Але поки дозволятимуть, то москалі вже будуть освіжатися в морі десь на узбережжі Португалії...
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11.04.2022 18:37 Відповісти

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