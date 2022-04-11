Німецький концерн Rheinmetall готовий постачати танки Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий поставити Україні партію вживаних танків Leopard 1.

Про це повідомив голова правління концерну Армін Паппергер в інтерв'ю газеті Handelsblatt, передає DW.

"Перший Leopard 1 може бути доставлений протягом шести тижнів", – сказав Паппергер.

Для здійснення таких поставок Україні потрібна згода уряду ФРН.

За словами Паппергера, Rheinmetall може поставити Збройним силам України до 50 танків Leopard 1 із старих запасів армій інших країн. Наразі проводиться оцінка стану цієї техніки. Як повідомив Паппергер, постачання танків Україні може бути здійснене каналами італійської доньки Rheinmetall Italia протягом трьох місяців. Глава німецького концерну зазначив, що українським солдатам знадобиться лише кілька днів, щоб навчитися користуватися танками Leopard 1.