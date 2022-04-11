Російські моряки скаржаться на наслідки запроваджених Європою санкцій

Екіпажі російських суден, яким через санкції обмежили заходи в порти Європи, не можуть сходити на берег.

Про це повідомив голова Далекосхідної регіональної організації Російської профспілки моряків (ДВРВ ​​РПСМ) Ніколай Суханов, якого цитує російський Інтерфакс.

"Судна під російським прапором фактично не можуть заходити в європейські порти, їм закритий туди доступ. У результаті моряки знаходяться на борту і не можуть вийти на берег. Такі умови створені, що навіть при заході судна під прапором РФ в іноземний порт судно забороняють обробляти, екіпажу забороняють сходити на берег. У таких дуже специфічних умовах робота проходить", – розповів Суханов.

За його словами, моряки вважають це порушенням їх прав і скаржаться до профспілки.

"Десь виходимо на владу, міжнародні профспілки, профспілки моряків цих країн. І за сприяння профспілок моряків Голландії, Німеччини, Франції, Великобританії вдається вирішити окремі проблеми", – зазначив Суханов.

Як повідомлялося, у рамках п'ятого пакету санкцій Євросоюз з 16 квітня закрив свої порти для суден під російським прапором та суден, які змінили російський прапор або реєстрацію після 24 лютого. Виняток зроблено для перевезень сільськогосподарської та харчової продукції, енергоносіїв, а також фармакологічних та гуманітарних вантажів.