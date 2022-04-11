Російські моряки скаржаться на наслідки запроваджених Європою санкцій
Екіпажі російських суден, яким через санкції обмежили заходи в порти Європи, не можуть сходити на берег.
Про це повідомив голова Далекосхідної регіональної організації Російської профспілки моряків (ДВРВ РПСМ) Ніколай Суханов, якого цитує російський Інтерфакс.
"Судна під російським прапором фактично не можуть заходити в європейські порти, їм закритий туди доступ. У результаті моряки знаходяться на борту і не можуть вийти на берег. Такі умови створені, що навіть при заході судна під прапором РФ в іноземний порт судно забороняють обробляти, екіпажу забороняють сходити на берег. У таких дуже специфічних умовах робота проходить", – розповів Суханов.
За його словами, моряки вважають це порушенням їх прав і скаржаться до профспілки.
"Десь виходимо на владу, міжнародні профспілки, профспілки моряків цих країн. І за сприяння профспілок моряків Голландії, Німеччини, Франції, Великобританії вдається вирішити окремі проблеми", – зазначив Суханов.
Як повідомлялося, у рамках п'ятого пакету санкцій Євросоюз з 16 квітня закрив свої порти для суден під російським прапором та суден, які змінили російський прапор або реєстрацію після 24 лютого. Виняток зроблено для перевезень сільськогосподарської та харчової продукції, енергоносіїв, а також фармакологічних та гуманітарних вантажів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль