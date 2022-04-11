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Російський УАЗ відправить працівників у позачергову відпустку

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Російський "Ульяновський автомобільний завод" ("УАЗ") відправить робітників у позачергову корпоративну відпустку у першій половині травня: з 4 по 6 та з 11 по 13 травня.

Як повідомила пресслужба власника заводу компанії "Соллерс Авто" , таким чином з урахуванням державних вихідних днів, неробочі дні на "УАЗі" триватимуть з 30 квітня до 15 травня, повідомляє російський Інтерфакс.

В компанії обіцяють відновити виробництво автомобілів 16 травня.

"УАЗ" у березні вже призупиняв збирання автомобілів нібито для проведення позапланової інвентаризації, частину персоналу тоді вивели в простій.

"УАЗ" – основний актив гурту "Соллерс Авто". У групи в Росії є спільні підприємства з Ford (ТОВ "Соллерс Форд", Єлабуга), Mazda ("ТОВ Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус", Владивосток) та Isuzu (ТОВ "Ісузу Соллерс", Ульяновськ). До групи також входить проммайданчик "ЗМЗ" у Нижегородській області.

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