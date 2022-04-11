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Італійський власник "Правекс-Банку" припинив кредитування нових клієнтів у Росії

правекс

Італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських та білоруських клієнтів після вторгнення РФ в Україну, а також запровадила спеціальний нагляд за операціями в Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника найбільшого банку Італії.

Він додав, що в рамках перегляду своєї присутності в Росії, Intesa також припинила інвестиції в російські та білоруські фінансові інструменти, незалежно від застосовних режимів санкцій.

"Вся бізнес-діяльність з російськими та білоруськими контрагентами, включаючи діяльність російської дочірньої компанії групи Banca Intesa Russia, підлягає посиленому моніторингу та аналізу", – заявив представник компанії.

Італійська група Intesa Sanpaolo S.p.A. контролює в Україні "Правекс-Банк", який придбала у 2008 році за 493 млн євро у родини колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

Як повідомлялося, раніше один з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale оголосив про вихід із російського ринку. Основний актив – "Росбанк" буде продано групі "Інтеррос", яка в минулому вже була співвласником "Росбанку".

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банки (6955) Італія (444) росія (14189)


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