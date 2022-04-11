Поставки азербайджанського газу в Європу вийшли на максимум

Пропускна здатність Трансадріатичного газопроводу (TAP), що транспортує азербайджанський природний газ до Європи, може бути доведена до 12 млрд кубометрів на рік без будівництва нової труби.

Про це заявив керівний директор трубопровідної компанії TAP AG Лука Шіппаті, передає Інтерфакс-Україна.

"В останні три дні TAP задіяний на максимальній потужності, транспортуючи 33 млн кубометрів газу на добу (у березні – 28 млн кубометрів на добу – ред.). У річному вираженні це відповідає в середньому 12 млрд кубометрів, із них 10,5 млрд кубометрів може потрапити в Італію. Для нарощування обсягів поставок газу TAP немає необхідності використовувати ще одну трубу, нам потрібно збільшити компресію в Греції та Албанії", – сказав Шіппаті в ході виступу на італійському телеканалі Sky TG24.

Він також зазначив, що довгострокова мета полягає у тому, щоб збільшити потужність трубопроводу вдвічі.

"З цього погляду важлива підтримка Європейської комісії та уряду Італії", – пояснив Шіппаті.

"Газопроводи, такі як TAP, зараз служать зміцненню енергетичної безпеки і будуть служити в майбутньому завдяки можливості транспортування водню, змішаного з газом, за тією ж інфраструктурою", – додав він.

Як повідомлялося, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що експорт газу з Азербайджану до Європи по TAP у 2022 році досягне проектних 10 млрд кубометрів.

Постачання азербайджанського газу газопроводом TAP споживачам в Італії, Греції та Болгарії почалося 31 грудня 2020 року. Раніше TAP AG повідомляла, що обсяг азербайджанського газу, експортованого до Європи за рік (по 31 грудня 2021 року) склав 8,1 млрд кубометрів – понад 6,8 млрд кубометрів поставлено до Італії, близько 1,2 млрд кубометрів – до Греції та Болгарії. .

Загальна довжина TAP становить 878 км. Газопровід призначений для транспортування природного газу з родовища Шах-Деніз у рамках "Стадії-2" його розробки через Грецію та Албанію до Західної Європи. Пропускна здатність газопроводу дозволяє збільшити його потужність удвічі – до 20 млрд кубометрів на рік.