Банк Росії засекретив дані про експорт та імпорт товарів

Банк Росії тимчасово призупинив публікацію щомісячної інформації про зовнішню торгівлю РФ товарами (за методологією платіжного балансу).

Про це свідчать дані у відповідному розділі на сайті ЦБ РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

Згідно з календарем публікацій, у понеділок мали бути опубліковані дані про зовнішню торгівлю за лютий.

Водночас в опублікованій у понеділок оцінці платіжного балансу РФ за перший квартал 2022 року, дані щодо зовнішньої торгівлі товарами були об'єднані в один показник із даними із зовнішньої торгівлі послугами.