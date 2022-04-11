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Банк Росії засекретив дані про експорт та імпорт товарів

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Банк Росії тимчасово призупинив публікацію щомісячної інформації про зовнішню торгівлю РФ товарами (за методологією платіжного балансу).

Про це свідчать дані у відповідному розділі на сайті ЦБ РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

Згідно з календарем публікацій, у понеділок мали бути опубліковані дані про зовнішню торгівлю за лютий.

Водночас в опублікованій у понеділок оцінці платіжного балансу РФ за перший квартал 2022 року, дані щодо зовнішньої торгівлі товарами були об'єднані в один показник із даними із зовнішньої торгівлі послугами.

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банки (6955) імпорт (2317) росія (14189) експорт (3827)


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