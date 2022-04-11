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Дорожній інфраструктурі Харківщини завдано збитків на 30 мільярдів, – "Укравтодор"

харків

Через російське вторгнення дорожній інфраструктурі державного значення Харківської області завдано збитків на близько 30 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

Зокрема, зруйновано або пошкоджено 11 мостів та шляхопроводів, понад 800 км доріг державного значення.

"Ці підрахунки попередні, частина області залишається окупованою, на ній тривають бої. Служба автомобільних доріг у Харківській області виїжджає оперативно моніторить ситуацію та оновлює інформацію у залежності від ситуації на фронті", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури під час війни з Росією у 874 млрд грн.

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дороги (1570) ремонт (1472) Харківщина (262)


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