Дорожній інфраструктурі Харківщини завдано збитків на 30 мільярдів, – "Укравтодор"
Через російське вторгнення дорожній інфраструктурі державного значення Харківської області завдано збитків на близько 30 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".
Зокрема, зруйновано або пошкоджено 11 мостів та шляхопроводів, понад 800 км доріг державного значення.
"Ці підрахунки попередні, частина області залишається окупованою, на ній тривають бої. Служба автомобільних доріг у Харківській області виїжджає оперативно моніторить ситуацію та оновлює інформацію у залежності від ситуації на фронті", – сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури під час війни з Росією у 874 млрд грн.
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