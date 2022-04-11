США зменшили прогноз експорту українського зерна

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму квітневому зменшило прогноз експорту української кукурудзи у 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) до 23 млн тон, порівняно з прогнозом у березні на рівні 27,5 млн тонн.

Водночас оцінка врожаю кукурудзи збережена на рівні минулого місяця – 41,9 млн тонн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мінсільгосп США у новому прогнозі також скоротив прогноз експорту пшениці з України до 19 млн тонн із прогнозованих у березні 20 млн тонн. При цьому прогноз її врожаю збережено на тому ж рівні, що й місяць тому – 33 млн тонн.

За даними USDA, прогнозований обсяг світової торгівлі пшеницею на 2021/2022 МР рік знижений на 3 млн тонн – до 200,1 млн тонн через зниження її експорту країнами ЄС, Україною, США та Казахстаном, який не зможе компенсувати зростання експорту країною-агресором РФ, Бразилією та Аргентиною.

Як повідомлялося, через воєнне вторгнення РФ в Україну 24 лютого та блокаду російськими військами українських портів Мінсільгосп США різко погіршив прогноз експорту з України кукурудзи та пшениці.

Так, у лютому 2022 року USDA оцінював імпорт кукурудзи з України в 2021/2022 МР у 33,5 млн тонн, що на третину вище за нинішній прогноз за квітень-2022, а пшениці – на 20,8% вище, у 24 млн тонн.

Нагадаємо, Україна до російського військового вторгнення щомісяця експортувала до 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте через блокаду цих портів країна може щомісяця перевозити не більше 0,5 млн тонн зернових, що призводить до щомісячного недоотримання $1,5 млрд експортних прибутків.

Україна у 2020/2021МР експортувала 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур, у тому числі 16,64 млн тонн пшениці, 23,08 млн тонн кукурудзи, 4,23 млн тонн ячменю. Також на зовнішні ринки поставлено 126,9 тис. тонн борошна та 18,4 тис. тонн жита.