У Харкові завтра відновлять роботу світлофори на головних вулицях

У Харкові у вівторок, 12 квітня, відновлюють роботу світлофори, встановлені на головних вулицях міста.

Про це йдеться в повідомленні Харьвської міськради.

Так, завтра з 10:00 до 19:00 працюватимуть світлофорні об'єкти, встановлені на перехрестях пр. Гагаріна/вул. Гольдбергівська, пр. Гагаріна/вул. Одеська, вул. Клочківська/ Бурсацький узвіз, вул. Клочківська/узвіз Клочківський, пр. Науки (біля пам'ятника козаку Харька), вул. Академіка Павлова/Салтівське шосе.

Із середи ці світлофори працюватимуть з 08:00 до 19:00.

Також цього тижня будуть запущені ще кілька світлофорних об'єктів – на перехрестях Салтівське шосе/пр. Льва Ландау, Салтівське шосе/пр. Тракторобудівників, пр. Ювілейний/пр. Льва Ландау, пр. Ювілейний/вул. Гвардійців Широнінців, пр. Ювілейний/пр. Тракторобудівників.

В Харьківській міськраді нагадали, що з початку війни всі світлофори в місті були переведені в режим миготіння.