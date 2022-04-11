Bloomberg зупиняє випуск новин російською мовою
Агентство Bloomberg повідомило, що 11 квітня зупиняє публікацію новин російською мовою через військову агресію РФ в Україні.
Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.
"Агентство Bloomberg зупиняє на невизначений термін випуск новин російською з понеділка, 11 квітня", – сказано в повідомленні.
Bloomberg 29 березня поінформував про зупинення діяльності на території Росії та Білорусі через розв'язану РФ війну проти України.
Як повідомило агентство, клієнти Bloomberg у Росії та Білорусі втратять доступ до всіх продуктів компанії, включно з терміналами та електронними торговими платформами, проте доступ до сайту Bloomberg.com збережеться.
Ще 4 березня Bloomberg News оголосило про зупинення роботи команди журналістів у Росії.
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