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Новини
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Bloomberg зупиняє випуск новин російською мовою

bloomberg

Агентство Bloomberg повідомило, що 11 квітня зупиняє публікацію новин російською мовою через військову агресію РФ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Агентство Bloomberg зупиняє на невизначений термін випуск новин російською з понеділка, 11 квітня", – сказано в повідомленні.

Bloomberg 29 березня поінформував про зупинення діяльності на території Росії та Білорусі через розв'язану РФ війну проти України.

Як повідомило агентство, клієнти Bloomberg у Росії та Білорусі втратять доступ до всіх продуктів компанії, включно з терміналами та електронними торговими платформами, проте доступ до сайту Bloomberg.com збережеться.

Ще 4 березня Bloomberg News оголосило про зупинення роботи команди журналістів у Росії.

Автор: 

росія (14189) Bloomberg (44)


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Нашим малоросам пора задуматись і починати прибирати російські версії сайтів для початку.
Потім будуть питання до видань, які виходять на свинособачому язиці, "штоб нє патєрять чітатєля".
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11.04.2022 22:50 Відповісти
Зато в Україні більша половина населення послуговується маскальською мовою, мовою країни - агресора, що вбиває українців. Коли українці рятуючись масово ломанулися у Польщу, то польські прикордонники думали спочатку що то москалі з українськими паспортами. Адже в нас все продається.
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11.04.2022 23:14 Відповісти

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