Площі під ярими культурами зменшаться на 3 мільйони гектарів, – Мінагрополітики

Станом на 14 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14,01 млн га, що на 2,9 млн га менше від показників минулого року (16,92 млн га).

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

За оперативними даними структурних підрозділів військових адміністрацій, Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.

Так, всіма категоріями господарств посіяно (посаджено):

ярої пшениці – 146,4 тис. га;

ярого ячменю – 742,9 тис. га;

ярого ріпаку – 14,1 тис. га;

вівса – 112 тис. га;

гороху – 100,5 тис. га;

гречки – 0,6 тис. га;

проса – 2,8 тис. га;

кукурудзи – 122,6 тис. га;

цукрових буряків – 110,3 тис. га;

соняшнику – 433,7 тис. га;

сої – 20,9 тис. га;

картоплі – 129,3 тис. га.

У сільськогосподарських підприємствах завершено перше підживлення озимих сільськогосподарських культур азотними мінеральними добривами та проходить догляд за посівами.

За інформацією Держстату, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року, в тому числі:

озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га;

жита посіяно 109 тис. га;

ячменю посіяно 969 млн га.

Крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі 1,41 млн га, що на 442 тис. га більше від показника 2021 року.