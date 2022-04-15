Рада скасувала ПДВ для операцій із трансплантації органів

Верховна Рада скасувала податок на додану вартість для операцій із трансплантації анатомічних матеріалів людині.

За відповідну постанову Ради №5610 про внесення змін до Податкового кодексу України на пленарному засіданні проголосували 343 народних депутати за необхідних 226 голосів, передає Інтерфакс-Україна.

За даними з пояснювальної записки, законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від податку на додану вартість операцій з постачання та ввезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації, вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів та донорів-трупів тими, хто має право здійснювати таку діяльність, зберігання та перевезення анатомічних матеріалів людини, надання послуг заготівлі, переробки, маркування, консервування, тестування, зберігання, передачі, надання та клінічного застосування біологічних зразків.

Пропоновані зміни до закону спрямовані на забезпечення правових, організаційних та економічних умов розвитку в Україні трансплантації людині анатомічних матеріалів.