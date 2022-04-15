Росія засекретила дані про падіння імпорту через санкції

Федеральна митна служба (ФМС) Росії не оприлюднила у встановлений строк публікацію статистики імпорту в РФ товарів із країн далекого зарубіжжя за березень 2022 року.

ФМС зазвичай публікує ці дані у перший тиждень після звітного, однак статистику щодо імпорту з далекого зарубіжжя за березень станом на 15 квітня не оприлюднили, відзначає російський Інтерфакс.

Для порівняння, статистика з імпорту за лютий була опублікована ФМС 5 березня, за січень – 3 лютого.

У ФМС не стали коментувати причину затримки публікації статистики імпорту за березень, а також можливі терміни її виходу.

Водночас помічник президента РФ Максим Орєшкін в ефірі одного з пропагандистських телеканалів визнав, що імпорт у РФ у березні 2022 року впав на "десятки відсотків" на тлі запроваджених санкцій, логістичних проблем та виходу низки іноземних компаній.

"Імпорт через ті логістичні обмеження, інші обмеження, відхід низки компаній з російського ринку значно скоротився, на десятки відсотків, наприклад, за підсумками березня", – сказав він.

За його словами, зараз склалася ситуація надмірної пропозиції валюти на тлі значного експорту та низького імпорту.