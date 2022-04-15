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"Укрпошта" відновила роботу 6 тисяч відділень

укрпошта

Станом на 15 квітня в Україні працює 4 659 стаціонарних і 1 316 пересувних відділень "Укрпошти".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Нещодавно лідеркою за кількістю відчинених відділень була Львівська область. А станом на сьогодні – Київська. 465 відділень готові приймати ваші посилки, оформлювати перекази, приймати оплату за комуналку та видавати пенсії. Поступово відновлюємо роботу й в інших областях. Відтак, сьогодні працює майже 6000 відділень по всій країні", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що пошти світу припиняють співпрацю з РФ та Білоруссю на підтримку України, українців та "Укрпошти".

Автор: 

робота (869) Укрпошта (795)


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